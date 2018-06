Luis Jara por hacerse pasar como uno de los 33 mineros: "Fue divertido, una tontera"

El animador de Mega, Luis Jara, se refirió al episodio que confesó la semana pasada, cuando dijo que se hizo pasar por uno de los 33 de la mina San José para ingresar a un VIP en Las Vegas, Estados Unidos.

“Fue divertido, fue gracioso (...) una tontera. Se me ocurren cosas todos los días”, dijo el presentador de Mucho Gusto a Intrusos, bajando el perfil de la polémica y dejando en claro que no está arrepentido.

Jara dijo que incluso algunas personas se quisieron tomar fotos con él cuando supieron que supuestamente era uno de los mineros.

La noticia molestó a Mario Sepúlveda, uno de los verdaderos afectados con la tragedia de los 33. “Por supuesto que no es bonito, es como que yo mañana vaya a Megavisión a hacerme pasar por Lucho Jara. Feo lo que hizo, no corresponde, o que alguien se haga pasar por mi persona o por cualquier”, dijo el ex minero.