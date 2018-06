Katherine Orellana tras nuevo caso de violencia: "Mi esposo miente y roba"

13:40 La cantante y Jorge Cáceres no se podrán acercar tras la resolución del Tribunal de Rancagua. La ex "Rojo" negó que haya recaído en el alcohol.

La cantante Katherine Orellana y su esposo, Jorge Cáceres, quedaron libres tras ser formalizados por violencia intrafamiliar.

La pareja fue detenida ayer en Rancagua tras una pelea.

La jueza del Tribunal de Rancagua determinó además la prohibición de acercarse mutuamente y que ambos se sometan a un tratamiento de alcohol y drogas.

La ex "Rojo" también deberá abandonar la casa que compartió con su pareja.

"Yo no he tomado alcohol y no ha habido ninguna recaída en mi tratamiento. Jorge está muy enfermo, está con un problema de drogas fuerte", dijo Orellana.

"Por respeto a su familia no voy a dar detalles de lo que pasó, pero él está en una situación donde vende las cosas. Roba, miente y yo tengo que velar por mi tratamiento y por mi hijo", contó a la salida de la audiencia.

Orellana comentó que "nos vamos a separar. Eso lo tenía decidido hace rato, pero él no lo aceptaba y las cosas resultaron de la peor forma".

Por su parte, Cáceres afirmó que "ella toma los fines de semana. Me gustaría que pasara eso (que fuera a la cárcel), para que se descubra quién es Katherine Orellana" y negó las acusaciones. "Yo no robo porque trabajo", dijo.