Hombre acusó a Carmen Gloria Arroyo de no responder tras un choque

Un hombre acusó a la abogada y conductora de televisión Carmen Gloria Arroyo de no responder por un accidente de tránsito que ocurrió el 27 de febrero pasado.

Carlos Pardo afirmó a "Intrusos" de La Red que su vehículo estaba estacionado afuera de su casa cuando, según él, fue chocado por la familiar de la jueza del programa "Carmen Gloria a tu servicio" de TVN.

"Se bajan (del auto) dos niñas jóvenes, de unos 20 años (...) y veo que el auto, una van grande, tiene un tremendo impacto en el lado del conductor", señaló el denunciante.

Tras esto, Pardo aseguró que una de las involucradas le entregó un teléfono para que hablara con su mamá, quien justamente sería Arroyo.

"Ella me dice 'te pido disculpas por la situación'. Yo hasta ese minuto no sabía quien era. Me dijo que no me preocupe porque iba a responder por todos los daños, y me agrega que 'soy una persona pública y voy a correr con todos los gastos que esto significa', cosa que me dejó muy tranquilo porque yo le creí y actué de buena fe", señaló.

Pero los meses habrían pasado y el compromiso no se ha cumplido. "La llamé insistentemente para que pudiera agilizar todo el procedimiento. No me constestó nunca", añadió.

Arroyo desmintió los hechos a través de un contacto con el periodista Michael Roldán, donde afirmó que siguió todo el proceso regular para resolver el conflicto y que era ella misma la que manejaba.

"Dice que ella iba conduciendo el automóvil, que efectivamente iba a buscar a su hija a una fiesta, choca el auto, ella se bajan obviamente asustada. El auto de Carmen Gloria quedó súper dañado también, pero a la fecha ya está arreglado", contó Roldán.

La conductora expresó que al no haber víctimas no se llamó a Carabineros, pero que quedaron de acuerdo en seguir en contacto. "Hay pruebas, conversaciones de WhatsApp con Carlos", afirmó el comunicador.

Luego de esto, Arroyo afirmó que hubo problemas en la definición de los talleres del seguro para arreglar el auto, reconociendo que no le contestó el teléfono al hombre.

Mientras que LUN consignó una declaración de TVN, donde señalaron que "entendemos que hay seguros comprometidos a cargo del tema".