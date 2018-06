Úrsula Achterberg y su regreso a la actuación: "Tuve malas experiencias, procesos que no fueron justos, pero gracias a Dios están superados"

En conversación con La Cuarta, la actriz Úrsula Achterberg, se refirió a su retorno al teatro, luego de años alejada de la actuación, en los que enfrentó una serie de dificultades familiares y judiciales.

Achterberg, quien lleva cerca de dos meses interpretando a "Bárbara" en la obra "Crimen, tijeras y shampoo", dijo quey no es que te lo quiten por estar fuera, es parte tuya, es mi vida".

La actriz además narró la ayuda que recibió de Roberto Nicolini, con quien conversó sobre su deseo de volver a las tablas, luego de asistir como espectadora a una obra dirigida por el ex conductor de "Pipiripao".

. Sabía que podía ser difícil porque estoy fuera de Santiago, pero. Fui persistente, Me dijo que fuera a verlo a otra obra, se abrió la posibilidad de trabajar en la boletería. Hacía de todo y aquí estoy", contó la actriz.

Sobre los problemas que debió enfrentar previo a su regreso al teatro, Achterberg dijo que ", pero gracias a Dios están superados. No tengo rencor para siempre, las cosas han ido fluyendo en pro de que mis hijas estén bien.".

La actriz, quien fue una de las protagonistas de la teleserie Fuera de Control de 1999, se refirió a un eventual retorno a la TV y aunque dijo que no es una de sus metas, planteó que ", me encantaría volver, pero no sé si el tema está fácil o difícil".