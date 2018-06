Esposo de Katherine Orellana: "Yo nunca le levanté la mano a ella en ningún estado"

El esposo de Katherine Orellana, Jorge Cáceres, visitó el matinal "Muy buenos días" para referirse al confuso incidente que terminó con los dos formalizados por violencia intrafamiliar.

Tras la audiencia, la jueza del Tribunal de Rancagua les prohibió acercarse mutuamente y que ambos se sometan a un tratamiento de alcohol y drogas.

"El sábado la dejé en una peluquería y después fui a jugar a la pelota y me puse a trabajar. Después perdí el contacto hasta el domingo (...) después me encontré con ella y había tomado trago", relató Cáceres a TVN.

Agregó también que vienen mal desde hace tiempo como pareja. "Ya no nos llevamos bien la relación, yo cuando empezaba la violencia verbal prefería salir. Y ocasionalmente hubo violencia física, pero yo puedo decir que yo nunca le levanté la mano a ella en ningún estado ni nada".

Cáceres no negó la pelea que tuvieron el lunes pasado y que terminó con ambos en el tribunal. "Yo no lo voy a negar, yo sí la traté mal, con insultos. Ella me pegó y me empezó a insultar", precisó.

El hombre dijo que todas las declaraciones de la cantante son falsas, especialmente cuando dice que él la golpeó. "A mi ese día ella me pegó unas patadas y por eso llamé a Carabineros. Ambos constatamos lesiones después (...) puede que ella haya tenido lesiones pero no sé cómo se las hizo, puede que del fin de semana", sostuvo Cáceres.

Ayer, la ex Rojo dijo que su eposo "está muy enfermo. Está en una situación donde roba y miente para comprar drogras (...) tengo todas las de ganar; yo estaba cegada por un hombre enfermo".

Dijo a los medios que durante nueves meses ha estado rehabilitada, sin consumir alcohol ni drogas.