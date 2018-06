Kathy Orellana tras pelea con su esposo: "Le creía cuando me decía que me amaba y que no me iba a tocar nunca más"

La cantante Katherine Orellana le respondió a su esposo Jorge Cáceres, quien negó que la haya golpeado en el reciente episodio de violencia, donde los dos fueron detenidos.

En el "Muy buenos días", el hombre aseguró que "nunca le levanté la mano a ella en ningún estado".

En un contacto teléfonico con el mismo espacio, la ex "Rojo" sostuvo que "él llegó a la casa, forcejeamos, me pegó unos combos y yo me defendí". "Esto fue en defensa, él me pegó y yo me defendí" insistió.

Orellana sostuvo que "yo le creía cuando me decía que me amaba y que no me iba a tocar nunca más, que era la última vez".

La artista dijo que dentro de la "la tóxica relación", su pareja "vendió la estufa, celular, la ropa, vendió todo y yo estúpida, lo tapaba" y lo acusó de "celópata y manipulador".

"No soportó que yo lo quisiera dejar", afirmó.