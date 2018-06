Marlen Olivari: "El hombre que piropea y te dice cosas groseras es un futuro violador"

La show woman Marlen Olivari entró al debate con una radical y contundente opinión sobre los piropos y el acoso callejero a las mujeres.

En declaraciones al programa "Intrusos" de La Red, la ex integrante de "Morandé con Compañía" expresó su respaldo a las medidas que han tomado municipios como Las Condes, quienes están multando a quienes emitan comentarios que causen desagrado y ofensa en las personas.

"El hombre que piropea y que te dice cosas groseras, para mí es un futuro violador", afirmó Olivari.

La modelo agregó que el acoso "tiene que ver con la educación, con los modales, con lo que te inculcan en la casa. El degenerado seguro que tuvo un papá degenerado, y el tío era degenerado y el abuelo era degenerado. Entonces él vivió en una casa con puros cochinos".

Marlen también contó que ha vivido situaciones complicadas en la calle. "Cuando he estado haciendo deporte a veces me han piropeado de una manera que no me ha gustado y lo los he enfrentado", señaló.