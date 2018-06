Yamna Lobos revivió su quiebre con Maura Rivera: "Tuvo 'algo' con un ex mío"

15:08 La bailarina y actual 'coach' del espacio, dijo que "en ese momento me enojé, me dolio" y agregó que "quizás yo no lo hubiera hecho".

En el late "Síganme los buenos" del Canal Vive, la bailarina del programa Rojo, Yamna Lobos, recordó el distanciamiento de su ex compañera, Maura Rivera y entregó detalles del alejamiento.

"Pasó algo que todo se derrumbó" dijo Lobos, quien actualmente ejerce como "coach" en la remozada versión del programa.

La bailarina, dijo que junto a Rivera, con quien eran "buenas compañeras" solían salir junto a sus respectivas parejas.

"Cuando yo terminé con mi pololo, ella después tuvo algo con él. Ella no se metió en la relación, sino que pasó un tiempo, empezaron a salir y yo me enteré" dijo.

"Ahí se cortó definitivamente la amistad" sostuvo Lobos, quien además planteó que "en ese momento me enojé, me dolió porque ya no éramos amigas, es válido que a ella no le importara, pero por las cosas que vivimos juntos me dolió. Quizás yo no lo hubiese hecho".