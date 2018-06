Gabriel Cañas confesó que ha consumido cocaína

El actor Gabriel Cañas, que interpreta al mujeriego Horacio Möller en la teleserie "Perdona Nuestros Pecados", confesó que ha consumido cocaína, sustancia a la que su personaje es adicto.

Durante su paso por el programa "No culpes a la noche" que conduce Kathy Salosny en TVN, Cañas habló sobre la construcción de su rol, afirmando que en la segunda parte de la ficción se inspiró en dioses y demonios.

"Me empecé a fijar en ese personaje de la mitología griega y fue súper entretenido, porque descubrí que Horacio Mölller podía ser adicto al sexo, que podría ser sátiro maníaco eso fue algo que le agregué yo, y lo conversé con el Pablo (Illanes)", expresó.

Tras esto, el actor relató la ocasión en que probó la sustancia.

"Sí, he consumido, con los dedos de esta mano, no más que eso. La primera vez que lo hice fue tres semanas antes de Mercury, que Mercury era un adicto a la cocaína así tremendo y yo decía algo me estoy saltando, una pieza no estoy teniendo y me agarré con un amigo por el mismo tema del jale, cómo huevón ya para esta huevada, y de repente me dice acompáñame tú y fuimos", señaló.

Cañas afirmó que al consumir "me volví un ser muy latero", ya que no dejaba de hablar y bailar.