[VIDEO] Acusan a Martín Liberman de acoso sexual tras filtración de mensajes

Envuelto en una polémica se encuentra el periodista deportivo Martín Liberman, tras ser acusado de acoso sexual. Todo, luego de que la modelo Natacha Jaitt, revelara una serie de audios enviados por el periodista, a una joven que quería postular a un trabajo.

Según contó, una mujer llamada Romina supo que “El Colorado” estaba buscando participantes para su programa de televisión. Incluso, la joven contó cómo habría ocurrido todo, antes de que se enviarán los mensajes.

"Me lleva al canal, me lo hace conocer, en el mismo canal, me pidió el teléfono y yo se lo di por si había alguna novedad. Entonces me quiso apretar, de hecho lo hizo, en el camarín, estando los compañeros ahí", dijo Romina explicando la situación.

Además, agregó que “lo vi varias veces con el cuentito de que iba a laburar. No era solamente eso, además me quería enfiestar con este amigo. Me insistía para que yo haga un trío con ellos. Y ahí como pelotuda caí: ‘ah, yo voy a tener un laburo, pero tengo que hacer un trío’. Y ahí me di cuenta en el embrollo que me quería meter”, dijo.

Una vez contada esta historia, la joven compartió e contenido de los mensajes con Natacha Jaitt, quien los publicó para probar lo que su amiga estaba diciendo. Entre ellos, se encuentran frases como: “Leandrito quiere que te cojamos entre los dos. Estás buenísima, no sos ninguna boluda, ninguna negrita, que me encanta como escribís, me encanta como hablas, yo no podría ni mensajearme con vos, y te tengo miedo en la cama porque debes ser un demonio y yo estoy fuera de ritmo”, habría dicho Liberman.

Tras otras conversaciones, el periodista le habría explicado que sólo quería juntarse con ella durante una hora, explicándole que “lo que pasa Romi es que yo públicamente no salgo con nadie. No con vos, con nadie. No voy a comer con ninguna chica, no me muestro públicamente con ninguna chica. Yo no estoy divorciado, ¿entendés?”, agregó.