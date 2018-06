Pilar Jarpa y sensual sesión de fotos: "No se me estanca la vida por haber tenido cuatro hijos"

La modelo Pilar Jarpa protagonizó una sensual sesión de fotos, cuyas imágenes compartió recientemente en su cuenta de Instagram.

En conversación con Glamorama, la modelo se refirió a la producción y dijo que "soy madre de cuatro niños. Hace tres años que tuve a mi última hija. Por lo tanto, es mostrarme tal como estoy. Soy una mamá que ya no desfilo, pero hago esos eventos y no se me estanca la vida por haber tenido cuatro hijos".

"Estoy plena y feliz. También ayudo a las mujeres con mi experiencia de vida" añadió Jarpa sobre sus nuevas ocupaciones donde hace asesorías de imagen y, además, "hace ocho años que produzco eventos para que las mujeres se den su tiempo y pasen un momento agradable".

Sobre los cuidados que toma para mantenerse, Jarpa dijo que "como cada tres horas algo que tenga que ver con mi dieta. Practico mucho cardio, yoga, Pilates, zumba, baile. Lo más importante es que te tiene que gustar, no sentirte obligada".