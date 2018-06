Anne Hathaway desclasificó el comentario que Rihanna hizo sobre su cuerpo

En una entrevista a Ellen DeGeneres, la actriz Anne Hathaway, contó las complicaciones que tuvo en las grabaciones de su nueva película "Ocean's 8: Las estafadoras”. Después de tener a su hijo, la norteamericana quedó con una serie de inseguridades sobre su cuerpo, que le han complicado hasta que recibió el apoyo de sus compañeras, incluyendo el de la cantante Rihanna.

"Era la primera película que hacía después de dar a luz a mi hijo, y aunque ya no suelo castigarme por estas cosas porque llevo demasiado en este negocio, me estaba costando mucho trabajo perder los kilos que había ganado durante el embarazo, y mi talla no era la que suelo tener", dijo, reconociendo que se sentía un “poco insegura”.

Con ello, aseguró que en la película no existía la presión que estaba sintiendo. “Aunque la directora me insistió que no pasaba nada, que en la película quería que hubiera todo tipo de mujeres y de cuerpos, mis compañeras debieron notar cómo me sentía porque un día entré en el set llevando mis pantalones vaqueros y de repente Sandra Bullock me mira y me dice: 'estás muy guapa, mami'", contó.

Ese no fue el único elogio que recibió, después fue Cate Blanchett quien también se sumó a las muestras de apoyo. Sin embargo, lo que más la impactó y terminó por convencerla fueron las palabras de Rihanna.

"¡Pero chica, vaya trasero que tienes!", fue lo que según Hathaway le dijo la cantante. "Por supuesto que no podía creer que precisamente Rihanna me soltara algo así, así que le pregunté si realmente lo pensaba. (…) Y entonces va y me dice: 'Tienes un trasero igual que el mío'. Y honestamente puedo decir que lo que sentí cuando escuché eso es algo que no he experimentado nunca en un rodaje", añadió entre risas.