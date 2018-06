María Jimena Pereyra justificó "desaire" a Carolina Soto en Rojo

En el programa Intrusos de La Red, la cantante María JImena Pereyra se refirió al "desaire" que realizó a Carolina Soto, otras de las cantantes de Rojo, cuando la segunda artista se presentó en el espacio.

Pereyra, quien no salió en una fotografía con Soto y reaccionó con indiferencia ante la presencia de la artista, dijo que debió haber conversado antes con la producción, pues no tiene relación con la cantante desde hace cuatro años.

Además, sostuvo que fue desde la propia producción del espacio, que le permitieron abandonar el estudio.

Dijo además que hubo mucho cariño con la cantante, pero que "saludarla habría sido una falsedad" y que cada vez que se ha topado con ella ha sido una incomodidad.

"Siempre voy a defender a mi mujer dijo" revelando el motivo del distanciamiento con Soto, quien habría realizado comentarios en contra de la pareja de Pereyra. "Obviamente que a mi me dolió".

"No iba a ser una persona que no soy" dijo Pereyra sobre su salida del set de Rojo cuando llegó Carolina Soto y planteó que la relación entre ambas "no volverá a ser la misma".