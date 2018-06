Kika Silva lució irreconocible en sesión fotográfica que compartió en su Instagram

Un centenar de comentarios recibió Kika Silva en su Instagram, después de publicar una sesión fotográfica, que se realizó para una entrevista con el portal ModaCL. En las imágenes se ve completamente vestida con ropa de fabricación chilena, comentando que es una “apasionada por la moda y por vestirse”.

Además, escribió su reflexión sobre su carrera, asegurando que fue “lindo volver a trabajar luego de muchos años con este par de locas lindas (todas más maduritas por no decir más viejitas) @trini_id @melanietetzner y el seco de @paoloremedy que logro lo mejor… véanlo en!@modacl”.

Sin embargo, lo que no pasó desapercibido para sus más de 200 seguidores, fue el rostro de la ex reina de Viña del Mar, quienes aseguraron que había un cambio irreconocible.“Se ve rara “; “Muchas años encima no necesitas tanto maquillaje eres hermosa sin maquillaje” y “Te ves mayor”, fueron algunas de las reacciones.