Emilio Sutherland desclasificó capítulo de "En su Propia Trampa" donde terminó con ayuda psicológica

"Fue lejos la experiencia más crítica de todo lo que he pasado en mi carrera periodística. En algún momento con el equipo pensábamos que no saldríamos vivos. Nos sacamos los cascos, los chalecos antibalas y teníamos como única opción salir corriendo por la calle donde justamente estaban disparando", contó Emilio Sutherland al programa “Sigamos de Largo” de Canal 13, recordando uno de los episodios de “En Su propia Trampa” que ha causado más polémica.

El capítulo fue grabado en la población Parinacota de Quilicura en 2015, donde la familia de la banda “Los Chubis” acusó ser hostigados por una banda rival. En medio de las grabaciones se vieron involucrado en medio de una balacera, donde relataron que los proyectiles estaban atravesando el lugar donde se encontraban.

Sin embargo, lo que no se conoció en ese momento, fue que parte del equipo, debió buscar tratamiento psicológico, situación que reconoció el “Tío Emilio”, además de que se cometió un error de ir al lugar sin una investigación previa. No obstante, nunca pensó en terminar con el programa.

"Eso me hizo meditar, y a todo el equipo, sobre lo que estábamos haciendo. Me hizo reflexionar profundamente sobre hasta dónde yo podía haber algo. Nunca más vamos a hacer esto sin una buena investigación antes. (…) Varios sufrimos efectos post traumáticos. Yo estuve, con lo mucho que me gusta el fútbol, más de un año sin poder levantar los brazos porque tenía los músculos de la espalda agarrotados", agregó.