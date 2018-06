Camila Stuardo cumplió la petición de su hija menor para ser parte de una campaña publicitaria

El rostro de Fox Sport Camila Stuardo (28), logró cumplir el anhelo de su hija Maite, de cuatro años, de hacer su primera campaña publicitaria. Hoy, aseguró a La Cuarta, que se siente orgullosa y que la misma niña se ha involucrado cada vez más en el mundo de la televisión y la moda.

“La Maite ama estas cosas y a mí me encanta tener los contactos para poder ayudarla, acompañarla y que pruebe. Si el día de mañana no quiere seguir, no me importa, pero si hoy lo quiere y le llama la atención, yo orgullosa por ella. De momento, no para de decirme que se quiere dedicar a esto toda la vida, así que creo que voy por buen camino apoyándola.”, dijo.

Tanta es la fascinación, que a su corta edad, ya quiere trabajar en algún programa de televisión. Así, dice su madre. “Encuentro que tiene muchísimo talento y aunque no canta bien, le encantaría. Tiene buen ritmo y ella lo disfruta, que es lo más importante para ser exitoso en esta vida”.

Además, la profesional del deporte, insistió que existe un talento en su hija menor que no se había imaginado. “Heredó de mi tía y su suegra el gusto por los zapatos, comprarse ropa, los brillos, maquillarse y peinarse, cuando me ve en el canal y me están maquillando, ella pide que se lo hagan también, si lo hago en la casa también viene, le encanta, es mucho más preocupada que yo, combina bien, tiene un talento”, respondió con orgullo.