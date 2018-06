Maca Tondreau y su lipo en muslos, tobillos y rodillas : "Son cosas que no se ven porque una sabe disimular, pero no me sentía cómoda"

La periodista y panelista del matinal de TVN, Macarena Tondreau, se refirió en conversación con LUN a la intervención quirúrgica a la que se sometió: una liposucción en rodillas, pantorrillas y tobillos.

"Por más esfuerzo que hacía las piernas nunca me bajaron. Cuando me compraba botas, tenían que ser un número más, porque las de mi talla no me subía el cierre" dijo.

La periodista también dijo que "son cosas que no se ven porque una sabe disimular, pero no me sentía cómoda".

Tondreau además contó que se sometió a una reducción mamaria y con anterioridad se había realizado una cirugía estética hace 14 años. "Una abdominoplastía, porque cuando tuve a mi primera guagua era muy flaca, subí ocho kilos y medio durante el embarazo y la piel no resistió".

"Cuando se pueden hacer y una se siente más cómoda, no hay que pensarlo. No me avergüenzo ni me arrepiento de mis operaciones" dijo la panelista de Muy Buenos Días.