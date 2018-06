Máximo Menem y su relación con Zulemita: "Me dijo mocoso, cosas muy feas (...) ella me gritaba, yo lloraba"

15:27 El hijo de Cecilia Bolocco y el ex presidente trasandino viajó a Argentina a visitar a su padre. En conversación con medios de ese país dijo que ""Pepo (la actual pareja de Bolocco) es mi papá. Con Carlos (Menem) no hablamos mucho".

En una entrevista con el canal argentino América, Máximo Menem, hijo del ex presidente trasandino Carlos Menem y la animadora y ex reina de belleza, Cecilia Bolocco, arremetió en contra de su familia paterna.

"Pepo (la actual pareja de Bolocco) es mi papá. Con Carlos (Menem) no hablamos mucho,. la última vez que lo ví fue en noviembre de 2016. Ahora nos vimos y nos dijimos te quiero" dijo el joven.

Máximo Menem además dijo que en algún momento resintió la distancia . "Cuando era chico lloré mucho, antes de Pepo, él ni siquiera me mandaba regalos para mi cumpleaños, y mi mamá me compraba cosas gigantes y me decía que los mandaba él. Ella me dice que lo tengo que querer como sea, por eso me trae a verlo".

El joven también abordó los descargos que realizó contra Zulema Menem, su hermana, a través de redes sociales y confesó que tienen una muy mala relación. "Me dijo mocoso y cosas muy feas. Mi relación con ella es mala, pésima, eran peleas increíbles, ella gritaba y yo lloraba".

"Tengo miedo de ir a la casa de mi padre, no sé qué me puede hacer Zulemita. Me da miedo que me grite, pasarlo mal. En toda mi vida, a mi papá lo vi seis o siete veces" dijo.

Máximo Menem, quien se encuentra en Argentina, dijo también que se retiró del asado que la familia de su padre organizó para darle una bienvenida. "Me fui porque ni quería verlo a Carlitos. Él no habló bien de mi tia y mi madrina Diana Bolocco" indicó.

"No me hace falta un papá. Vengo a verlo para saber cómo está" remarcó el joven.