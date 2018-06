Hija de Will Smith dijo que su primer acercamiento al sexo fue cuando pilló a sus papás: "Los vi y arranqué"

13:00 Willow Smith hizo esta confesión a su mamá, Jada, en un programa que tienen en Facebook Live. Las íntimas revelaciones de la esposa de Will Smith, también llamaron la atención.

Mediante un Facebook Live de "Red Table Talk", la esposa de Will Smith, Jada, su madre (Adrienne Banfield Norris), su hija Willow y también una amiga de ésta última, hablaron sobre el sexo y realizaron unas íntimas confesiones.

Fue Willow quien sorprendió a su madre al contarle que su primer acercamiento al sexo no fue con la pornografía, sino cuando la vio a a ella y a su padre, teniendo sexo. Episodio que Jada desconocía.

"Creo que fue una vez en Aspen.. Pensé 'oh Dios mío esto es tan loco', ¿qué acabo de ver? (...)", contó. Jada rió y dijo que no recordaba nada de eso y le preguntó qué sintió en esos momentos.

"La verdad es que s. Es como cuando tú estás meditando, yo sé que no debo interrumpir", relató Willow de hoy tiene 17 años.

La hija de Smith contó que ha hablado con su padre de sexo: ", es algo muy serio, para nada emocional, sobre el cuidado de la mujer y esas cosas".

Otras de las confesiones que más impactó, la hizo la esposa del actor. Jada dijo que a los 9 años aprendió a masturbarse debido a los consejos que le dio su propia abuela.

(...) ella quería que yo comprendiera algo, que si un hombre me daba placer, no significaba que eso fuera solo gracias a él", relató Jada, que hace 20 años está casada con Will.

Así también confesó que tuvo una "adicción con los juguetes sexuales" cuando era joven y que se dedicaba a tener "orgasmos múltiples" durante el día. "Estaba en un momento de exploración y me abstenía de hombres. Pero llegó el día en que dije ¡Basta de tener cinco orgasmos al día!".

Willow también le preguntó a su madre si ha conversado con sus hermanos - Jaden y Trey- sobre sexo, a lo que Jada respondió: "Claro que lo hice, la misma noche que supe que ellos habían perdido su virginidad. Fue una intuición, esa sensación que habían perdido la inocencia y había algo de madurez diferente", agregó.