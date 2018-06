Javiera Suárez se rapó otra vez para comenzar otra fase de tratamiento contra el cáncer

La periodista Javiera Suárez se rapó nuevamente para empezar otra fase en su tratatamineto, donde ahora enfrenta un cáncer grado cuatro.

Con su característica sonrisa, Suárez compartió dos imágenes en sus redes sociales donde aparece con el pelo muy corto otra vez, el que ya había comenzado a crecer hace unos pocos meses tras finalizar las primeras quimioterapias.

"New chemo look (Nuevo look de quimio). Vamos por la segunda gran batalla… rezando para que este nuevo tratamiento funcione”, dijo optimista la mujer de 35 años.

Y agregó un "ganaremos, eso es seguro" al final del mensaje. Hace pocas horas compartió otra imagen donde escribió un breve texto: "Eleven". Al parecer hace alusión a la protagonista de la serie de Netflix, "Stranger Things", quien está rapada en la primera entrega de ésta.