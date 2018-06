Amaia Montero tras polémico concierto en España: "Es evidentísimo que tuve problemas de sonido"

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, fue blanco de las burlas y críticas tras presentarse en la localidad cántabra de Renedo de Piélagos, España, supuestamente "borracha" en un concierto.

La artista desmintió totalmente esos dichos y sostuvo que "era evidente, evidentísimo, que tuve problemas de sonido. Es bastante habitual que esto ocurra, porque por eso estamos en directo”, detalló al programa "Cazamariposas"

En los videos compartidos en redes sociales se evidenció poca coordinación entre la vocalista y la banda, además de desafinaciones.

"Lo único que pido a mis haters que lo den todo de una, porque ya todo lo que están comentando me parece atroz, una barbaridad (...) que si Amy Winehouse, que si abucheos... Abucheos no hubo, te lo aseguro. Es más, es que a mí nunca me han abucheado”, precisó.

La cantante también dejó entrever que hubo alguna intervención maliciosa en su presentación. "El que me ha querido hacer daño lo ha conseguido... simplemente darle la enhorabuena”, agregó.

Finalmente, Montero fue clara en decir que "a mí me gusta dar la cara, como lo estoy haciendo ahora”, haciendo alusión a que su equipo no había hablando del tema ni aclarado lo currido y también dijo sinceramente que "tengo más ganas de llorar que de otra cosa”.