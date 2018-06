Ricky Martin confesó que le gustaría que sus hijos fueran homosexuales: "Es una cosa muy especial"

El cantante puertorriqueño, Ricky Martin, participó en el programa "Popcorn with Peter Travers", donde realizó unas profundas confesiones relacionadas a la homosexualidad.

Martin, aconsejó a quienes están luchando en estos momentos con su identidad y les dijo que estén tranquilos. "Todo va a estar bien, solo sé tu mismo y amáte a ti mismo", dijo.

En ese contexto afirmó que "no lo sé, mis hijos están muy jóvenes, pero desearíamos que fueran homosexuales. Es una cosa muy especial", sentenció.

El cantate que reveló su homosexualidad mediante las redes sociales, afirmó que le encantaría volver a revivir ese momento. "La sensibildad es la forma en la que veo las cosas ahora, en un momento donde no me tengo que esconder de nada, de verdad veo colores y luego el arcoiris, y ahora entiendo el color del arcoiris, porque es tan real, me hace una persona fuerte", precisó.

En 2008 se convirtió en padre por primera vez con la llegada de Matteo y Valentino mediante el método de vientre de alquiler.

