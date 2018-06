Kike Acuña y su disputa legal con Roxana Muñoz: "No puedo costear su nivel de vida"

El ex futbolista Jorge "Kike" Acuña entregó sus descargos en medio de la disputa legal que mantiene con su ex pareja, la modelo Roxana Muñoz, quien lo acusó que supuestamente haber abandonado a la hija de ambos.

En un contacto con el programa "Intrusos" de La Red, el ex jugador de Unión San Felipe afirmó que no han llegado a un acuerdo con Muñoz por la pensión familiar, señalando que ella pide montos que él no está en condiciones de pagar.

"No puedo costear el nivel de vida de Roxana, vivo una realidad totalmente distinta, no es porque no lo haya querido hacer, tengo toda la intención, quiero solucionar esto para poder estar con mi hija. Mi bolsillo no aguanta", señaló Acuña.

Tras esto afirmó que "ustedes no tienen idea lo que he pasado para obtener 300 lucas para mí y para poder mandarle lo que sea a mi hija. Yo no quería hablar, lo pasé horrible todo este tiempo, por todas las cagadas que me mandé antes".

El ex jugador aseguró que está dispuesto a pagar un monto menor, ya que su trabajo actual, el que compatibiliza con su labor en un club amateur, no le da para las cifras solicitadas en la demanda.

Por su relación con su hija, Kike señaló que "no la he visto hace largo tiempo por un problema con Roxana, no voy a entrar en detalles porque obviamente ella va a desmentir todo y siempre el malo de la película voy a ser yo".

También aseguró que debido a los memes y denuncias que ha compartido su ex pareja en redes sociales lo han insultado en la calle.

"Ojala recapacite, ella sabe cuál es mi situación actual y sabe que lo que está pidiendo es imposible de pagar para mí", cerró.