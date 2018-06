Maura Rivera está dispuesta a revivir "Las Cocoteras" en "Rojo"

17:19 La bailarina respondió ante el desafío de Álvaro Escobar a la coach Yamna Lobos, afirmando que no la han llamado desde el espacio de TVN.

La bailarina Maura Rivera habló sobre el desafío televisivo que le planteó el conductor de "Rojo", Álvaro Escobar, a la coach Yamna Lobos, a quien le pidió revivir el dúo "Las Cocoteras".

En la emisión de ayer del espacio de talentos de TVN, el actor y abogado recordó a la dupla más emblemática de la primera etapa del programa, la que terminó distanciándose por diversos motivos.

"Es que no he hablado con ella, pero yo no tengo ningún problema", afirmó Lobos a Escobar, dejando sellado un trato entre ambos.

Ante esto quedaba saber si Rivera aceptaría el desafío, algo que según el programa "Intrusos" de La Red no estaría muy claro, ya que todo se habría tratado de un juego en pantalla.

En mensajes al periodista Michael Roldán, Maura afirmó que tras el trato no la llamaron del programa de TVN, aunque de todas maneras se mostró dispuesta a un posible encuentro.

"Yo le digo: ¿irías a 'Rojo' a revivir 'Las Cocoteras', es decir, con Yamna Lobos al lado? Y Maura Rivera me responde: sí, obvio, por qué no.", expresó Roldán leyendo los mensajes de su celular.

La bailarina afirmó que se trataría de una "humorada" y que "la gente tiene mucho cariño" por el dúo.