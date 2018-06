Oriana Marzoli y su último quiebre sentimental: "Me sentí súper humillada"

Complicados momentos en el plano sentimental son los que está viviendo la chica reality española Oriana Marzoli, quien hace algunas semanas terminó con su nueva pareja, Pablo, quien según ella la dejó sin mayores explicaciones.

En un video colgado en su canal de MTMad, la ex integrante de "Doble Tentación" contó lo que pasó con el hombre, quien supuestamente la iba a ayudar a salir de su compleja relación con Luis Mateucci.

"Quería grabar un vídeo como medio gracioso, pero luego dije '¿para qué?', si luego vais a pensar que soy bipolar, y para bipolares otros, que un día se levantan queriendo a alguien y al día siguiente ¡no te quieren!", señaló, deslizando que su ex la abandonó de un día para otro.

"Esto ha sido un poco de chiste, por la inestabilidad, por la incertidumbre de ¿por qué? ¿Por qué un sábado me gritas en una discoteca '¡Te amo!' '¡Eres la mujer de mi vida!', y al día siguiente '¡Ya no!'", recordó.

Marzoli, que actualmente trabaja en la TV de España, agregó que "en el momento en el que quise volver con mi ex pareja y fui a llorarle y a suplicarle... me sentí súper humillada, súper arrastrada, súper tonta... Un amigo suyo me decía que no me sintiera así, que había sido una persona valiente (…), y ahora digo 'qué bien qué hice eso', porque no me voy a quedar con esa duda existencial de 'qué hubiera pasado'. Esa persona no era para mí. Yo me merezco algo mucho mejor".

"Lo positivo que le saco es que me ha acercado un poco a mi padre, sobre todo en el tema de rock, porque siempre me ha gustado, pero no sabía que tanto como me gusta ahora, así que gracias, tío", cerró.