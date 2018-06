"Rojo, el color del talento": nació el primer romance entre un cantante y un bailarín

10:35 Andrei Hadler y Hernán Arcil no le ponen una etiqueta a su relación, pero dicen que todo va "fluyendo" y que se llevan "la raja". Se acompañan mutuamente, pues ambos son de regiones. Ninguno cree que su romance podría afectar sus puntuaciones con el apoyo del público. "Estamos en el 2018 y es algo normal", dijo Hernán.

El primer romance ya nació en "Rojo, el color del talento". Era cosa de tiempo para que entre algunos de los participantes, algo pasara. Y en esta ocasión, quienes confesaron que están en el inicio de "algo" son el cantante Andrei Hadler y el bailarín Hernán Arcil.

Pese a que no le ponen nombre a su relación y dicen que sólo es un comienzo, ambos fueron entrevistas por La Cuarta

"Fue una relación de amistad súper bonita y ha ido mutando, nos damos cuenta que tenía otro toque, dijo Hernán.

Andrei en tanto, afirmó que ninguno de los dos se lo imaginó. "seguimos enfocados en nuestro espacio en el programa. Pero hemos estado en las mismas circusntancias y sabemos como acompañarnos".

Ambos confesaron que quieren ir paso a paso y que la relación o cercanía vaya "fluyendo como debe ser". "No nos anticipamos a nada, siempre disfrutando y pasánodolo bien", dijo Hernán.

Y agregó que "el amor se va dando con el tiempo. El cariño madura y se va transformando. Nos estamos adentrando, queremos que las cosas fluyan". Andrei afirmó entre risas que tienen una excelente comunicación y que "nos llevamos la raja".

Consultados por si el inicio de este romance podría traerles problemas con las votaciones, ambos están relajados.

"La gente puede o no criticarnos, pero estamos seguros de quiénes somos. Estamos en el 2018 y es algo normal", dijo Hernán. Y Andrei sostuvo que "no tenemos miedo que esto pueda interferir y no debería".