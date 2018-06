Pampita llevará a sus hijos a España para que pasen unos días junto a Benjamín Vicuña

Pampita está planificando un viaje a España junto a sus hijos para pasar las vacaciones de invierno que ya se aproximan.

La modelo Carolina Ardohain viajará no sólo para disfrutar del verano europeo, sino para que Bautista, Beltrán y Benicio pasen unos días junto a su padre Benjamín Vicuña.

El artista chileno se encuentra en España realizando el rodaje de la cuarta temporada de Vis a Vis, la serie de FOX.

La modelo habló del tema en el programa de Telefé y KZO, "Pampita Online", donde justamente debatían sobre los hijos que tenían a sus padres en países diferentes ya sea viviendo o trabajando.

"Me voy a ausentar unos días porque me voy a España a llevar a los chicos a ver al papá. ¡No me voy de vacaciones! ¡Me voy a llevar a los chicos! No lo hago solo por el papá, lo hago por los chicos", indicó la modelo.