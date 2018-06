Roxana Muñoz sobre Kike Acuña: "Todo lo que dice es mentira"

17:01 La modelo salió al paso de los dichos de su ex pareja, asegurando que el supuesto problema económico que le estaría impidiendo pagar la pensión alimenticia "no tiene mucha credibilidad".

La modelo Roxana Muñoz salió al paso de los dichos de su ex pareja, el ex futbolista Jorge "Kike" Acuña , quien afirmó que debido a sus complicaciones económicas no podía costear su "nivel de vida" en medio de su disputa por el pago de la pensión alimenticia

En una entrevista a "Intrusos", la ex conejita Playboy chilena salió al paso de los dichos del otrora jugador de Unión San Felipe, afirmando que "todo es mentira".

"Hay algunas cosas que tienen relación a lo que realmente pasó, pero siempre lo termina con mentiras. Todo es mentira, todo lo que dice es mentira", expresó.

Muñoz agregó que "él (Acuña) quiere quedar bien. Imagínate una persona que tiene una hija que no le importa, que no la ayuda, llora y (dice) que he trabajado tanto para la hija, pero a mí no me ha dado un peso".

Por las supuestas complicaciones económicas que tendría el ex futbolista para cancelar los montos, la modelo señaló que "se contradice con respecto a que está cesante, después dice que gana 30 lucas".

"Lo escuché llorando diciendo que se saca la mugre por ganar 300 lucas. O sea, hay mucha gente que se saca la mugre para ganar menos que 300 lucas. Creo que las cosas que dice no tienen mucho valor o credibilidad (...) y él no me mandó ni $5 mil de esa plata", añadió.

Tras esto, Roxana afirmó que su ex "se ahorró tres años y medio de no dar nada para su hija", por lo que ahora tendría que "pagar calladito" el monto que le determine la resolución judicial.

"Para eso es la demanda, no para decir 'ay, pobrecito'. Ya lo de 'pobrecito' lo creí, y no me ven más la cara. Porque yo sí que me sacrifico, él no se sacrifica, porque él no ha dado nada para su hija", cerró.