Pamela Díaz por Carola de Moras: "Nunca fuimos amigas ni para las cámaras"

La conductora de Chilevisión Pamela Díaz habló por primera vez de su conflicto con la animadora Carolina de Moras, el que quedó en evidencia con una crítica que "La Fiera" lanzó contra la ex modelo en una entrevista a La Cuarta.

En declaraciones al programa "Intrusos", Díaz negó que su partida del matinal "La Mañana" se debiera a sus declaraciones, donde comparó a De Moras con Tonka Tomicic.

"Yo no me fui del matinal por ella. Me fui por cosas personales y que obviamente con lo que dije el canal te prohíbe hablar de la gente con la que trabajas, pero a mí me cuesta guardar mis pensamientos", expresó.

Sobre la relación que tenía con la animadora del Festival de Viña del Mar, Pamela afirmó que estaban alejadas desde cerca de tres años, cuando el periodista Ignacio Gutiérrez presentó una demanda por discriminación en contra del canal, donde ambas tomaron posturas diferentes.

"Nunca fuimos amigas ni para las cámaras. No nos saludábamos, pero podíamos trabajar cada una con lo suyo. Es cosa que le preguntes a todo el mundo, nunca tuve relación con ella", señaló.

La actual conductora de "La Noche es Nuestra" desdramatizó todo el conflicto y afirmó que "como profesional me llevo bien con todos".