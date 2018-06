Kathy Salosny sorprendió con una íntima confesión sexual sobre la abstinencia

09:25 La conductora del nuevo programa de TVN, estaba con una de sus invitadas en "No culpes a la noche", cuando reveló la inesperada declaración.

Katherine Salosny hizo una íntima confesión en el nuevo programa que conduce en TVN, "No Culpes a la Noche".

Mientras entrevistaba a la futbolista e integrante de la selección femenina de fútbol, Fernanda Pinilla, la exanimadora de Mega, sorprendió con unos dichos sobre su vida sexual mientras conversaban sobre la abstinencia y los futbolistas.

Salosny confesó que para ella la abstención no es ningún problema, porque es algo a lo que no está ajena para nada. Sostuvo que ya lo hizo durante cuatro años.

“He tenido abstinencia sexual por cuatro años, hasta por cuatro años, y no es chiste (...) Las mujeres tenemos una diferencia, no sé, cuando te separas por ejemplo puedes hacer duelos muy largos y no necesitas nada”, agregó.