Diana Bolocco en picada contra programa argentino que entrevistó a su sobrino

En el último capítulo de Vértigo, Diana Bolocco se refirió al episodio que vivió su sobrino Máximo Menen en Argentina, donde fue abordado por la prensa de farándula fuera de la casa de su padre y lo entrevistaron.

Para poner el debate en la palestra, la conductora dijo: “Te pongo el tema de los niños, que me llega muy de cerca, y que tiene que ver con un episodio que hemos vivido como familia hace muy poquito. ¿Qué pasa con el tratamiento de los menores de edad? ¿Qué pasa con exponer a un niño que no ha cumplido 18 años, y ponerlo a responder preguntas y ser filmado saliendo del colegio, por ejemplo?”.

Jennifer Warner, una de las presentes y reconocida periodista de farándula, comentó que en los programas que ella ha trabajado los niños están fuera del alcance de los medios.

"Fue horrible todo lo que sucedió con Máximo y tu hermana. Me parece que hay cierta empatía que falta de parte de algunos comunicadores", dijo.

En tanto, Eva Gómez, comentó que en España donde la farándula llegó mucho antes, casos como éstos son sancionados legalmente. "Lo que pasó no es un descriterio, en España es un delito”, indicó.

Bolocco de inmediato apuntó contra el programa trasandino Involucrados, quienes entrevistaron en vivo al adolescente.

"Me pasa en este caso particular que habiendo un panel grande, con una mujer que no sé si es madre… cómo nadie vio que se le estaba preguntado a un niño de 14 años. Cómo nadie le dijo: ’Mijito sáquese el sono, dejemos de entrevistarlo’", comentó Diana.

La conductora de Vértigo también agregó que en su experiencia en programas de farándula, "hay un límite muy claro y uno jamás debe exponer a niños menores de edad a una situación como esa”.