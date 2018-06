Ex polola de Uri Uri llegó a Santiago en silla de ruedas tras agresión: "Es una situación que no se la deseo a nadie"

Macarena González, ex polola de Uri Uri Pakomio que lo denunció por violencia intrafamiliar, volvió a Santiago después de dejar Isla de Pascua donde convivía con el isleño.

Lee también: Uri Uri fue detenido por violencia intrafamiliar en Isla de Pascua

La joven arribó al aeropuerto en silla de ruedas, debido a una fractura de peroné distal a causa de la golpiza que le habría propinado el ex chico reality.

"Es una situación traumática que no se la deseo a nadie. Es terrible que existan personas así en el mundo. Por suerte tuve gente que me tendió una mano, porque es súper complicado estar lejos de casa, sola, y peor aún que no puedes arrancar a ninguna parte", relató Macarena al programa Intrusos.

Los violentos hechos ocurrieron el pasado 1 de mayo, cuando finalmente Uri Uri fue detenido y ahora se encuentra en prisión preventiva.

"Sí me habían dicho que era violento, pero tampoco podía suponer lo que decían las personas, pero sí, en la isla no lo quieren para nada, siempre ha sido agresivo", contó.

La ex polola aterrizó anoche a Santiago y comentó que ahora está mucho más tranquila que está juntoa su familia. "Obviamente que estoy súper triste, pero ya estar acá, con las personas que me quieren, me hace estar mucho más tranquila y mejor".