Verdades Ocultas: actriz que interpreta a Maite reveló inesperado y oscuro cambio que sufrirá el personaje

La actriz María de los Ángeles García, quien interpreta a "Maite Soto" en Verdades Ocultas, realizó unas impactantes revelaciones sobre qué pasará con ella en la teleserie de Mega.

Maite ha sido una joven masajista que no la ha pasado nada de bien en la teleserie, primero su ex pareja la engañaba, luego su papá fu asesinado con veneno y ahora que está a punto de casarse su historia y vida cambiarán para siempre.

"A Maite se le viene un remezón importante entonces le va a durar poco la felicidad, esto le va a sacar el piso por un buen rato. Vamos a ver otra cara de Maite en un tiempo más, no ahora, no estas semanas, quizás no este mes", dijo la actriz al portal de noticias Fotech.

La "Maite" está recién comprometida con Eduardo (Nicolás Brown), el desaparecido hijo de Maruja que llegó el pasaje hace unos meses. Ahora ambos planean su matrimonio.

"Le va a pasar algo que ella no sabe cómo enfrentar y lo va a hacer de una manera que no hemos visto antes, de una forma más destructiva. (…) Ella se cansó de llorar, va a evadir los conflictos, va a ser más oscura", agregó.