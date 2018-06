"Chino" Ríos aseguró que él no escribió ofensivo tuit sobre la selección peruana

12:05 Luego que se viralizara un grosero texto en contra de Perú y su debut en el mundial, el ex tenista aseguró que él no lo hizo, pese que salía como si fuera su cuenta verificada. "Ahora todos los cobardes que no se atreven a hablar lo van a hacer bajo mi nombre", agregó.