[VIDEO] Millie Bobby Brown se rompió la rótula y no podrá ir a los premios MTV

La actriz de 14 años Millie Bobby Brown está lesionada. La protagonista de "Strager Things" compartió un video en sus redes sociales donde aparece con una muletas.

"Hola chicos, otro hito en mi vida, en realidad nunca me he roto un hueso, excepto hasta ahora. Me he roto la rótula, asi que, por orden del médico, tengo que descansar y eso significa que no asistiré a los premios MTV este fin de semana", dijo Brown.

Quien interpreta a "Eleven" en la serie de Netflix no la ha pasado nada de bien, pues debió cerrar su cuenta de Twitter y restringir los comentarios de Instagram, luego que se armara un boicot en su contra con memes homobóficos que supuestamente ella protagoniza.