Julio César Rodríguez por supuesto quiebre con Camila Nash: "Estoy muy comprometido"

12:18 El animador desmintió que se haya reunido con su ex, Laura Prieto.

El conductor de "Primer Plano", Julio César Rodríguez, salió al paso de los rumores de un supuesto quiebre con la ex chica reality, Camila Nash.

La joven borró las fotos donde aparecían juntos desde su cuenta de Instagram, lo que levantó las sospechas.

El animador no quiso confirmar si seguía con Nash, limitándose a decir que "estoy muy comprometido".

Rodríguez se habría reunido con su ex, Laura Prieto, lo que negó. "No, eso sí que es mentira, ya no inventen", dijo al matinal "Muy buenos días".