Raquel Argandoña recibe una pensión de $70 mil

La panelista de "Bienvenidos", Raquel Argandoña, contó que se jubiló y que recibe mensualmente $70 mil.

"Yo ya jubilé, presenté todos mis papeles (...) fui a mi AFP y es re poco eso sí. Sólo impuse cuando fui concejal y alcaldesa (entre 1996 y 2004)", dijo en el matinal.

La "Quintrala" expresó que se siente bien estar jubilada. "Son 70 lucas mensuales. ¡Qué poco! Y hay gente que vive con eso. Tenía $15 millones y quería ver si me lo daban altiro, pero me dijeron que no se podía".

Argandoña también se sorprendió cuando al hacer los trámites se enteró que estaba anulada de Eliseo Salazar.

"Me preguntaron si estaba divorciada o anulada. La niña me manda un mail y pidió el certificado de la isapre. Llamé al Registro Civil y estoy anulada con el difunto, con cariño (sobre Eliseo Salazar)", sostuvo.