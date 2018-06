Juan Pablo Sáez reveló duro castigo que recibió en la escuela de Teatro que lo hizo pensar en el suicidio

El sábado en el programa "La Divina Comida" de Chilevisión, el actor y gestor teatral, Juan Pablo Sáez, reveló un duro episodio que vivió en sus primer año en la escuela de teatro: un castigo que recibió por parte de profesores de dicha entidad, que lo hizo pensar en el suicidio.

Sáez dijo que entonces participó como comparsa (una especie de extra) en el Teatro Nacional y que "entre los alumnos empezaron a haber unas especies de bromillas. Un día tenía que salir como guardia papal, y no estaban mis botas. Yo identifiqué quien me había hecho esta broma. Y al día siguiente, a mi escribano, que era mi principal sospechoso, él tomaba dictado del Papa, que lo hacía Tennyson Ferrada, conseguimos pegamento y le pegamo la pluma. Se demoró un minuto para sacar la pluma del pupitre, pero se enojó mucho".

"Fue al camarín (el ex director del Teatro Nacional) Raúl Osorio, para preguntar quién había sido. ‘Fui yo’. ‘Perfecto. Expulsado del teatro’. Me echaron del Teatro Nacional" dijo Saéz quien agregó que "este director, no contento de echarme del teatro, mandó carta a la escuela. Pegaron la carta en el diario mural de la escuela, como diciendo ‘esto no lo podemos permitir’".

El actor entonces dijo que "de ser un alumno que me había sacado puros 6 y 7 en los exámenes del semestre anterior, pasé dramáticamente a tener puros rojos. Como que las comisiones decían ‘no, este es el weón que hizo la broma en el Teatro Nacional'".

"Era tan chico, y encontré que este castigo era tan dramático, que de verdad pensé que no iba a insertarme en el mundo laboral. Tuve imágenes como para decir ‘se me acabó mi vida’. Pensé incluso un día en suicidarme" indicó el actor quien agregó "Es delicado lo que estoy diciendo, pero lo cuento para que los profesores tengan más cuidado cuando quieran castigar a un cabro de 18, 19 años".

"Invito a reflexionar cuán duro debe ser para aleccionar y cuando no" dijo.