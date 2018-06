Grupo 24k del fenómeno K-Pop se presentará en Chile por primera vez

Un nuevo grupo K-Pop aterrizará en Chile para todos los fanáticos del fenómeno. Se trata de 24K, quienes se encuentran realizando el tour global "24k Still With 24 You".

Es la primera vez que vienen a nuestro país y presentarán su disco “Bonnie & Clyde”. Su show está programado para el 31 de agosto en el Teatro Coliseo en Santiago.

Las entradas ya están disponibles a través de sistema Puntoticket y sin recargo en boleterías del Teatro Cariola. Los valores de la preventa van desde los $24.100 hasta los $87.400