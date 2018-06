Millaray Viera recordó los problemas que tuvo con su mamá por el pololeo con Fernando González

La cantante Millaray Viera sorprendió al revelar los problemas que vivió junto a su mamá, Mónica Aguirre, luego que ella no aceptara la relación que hace varios años mantuvo con el extenista Fernándo González.

Durante su participación en el programa "Mucho Gusto" de Mega, y mientras el resto de los panelistas hablaba de sus primeros amores, la artista habló sobre su antigua relación con el medallista de Atenas 2004.

"Yo también a los 14 o 15 tuve un pololo que ustedes conocen y no lo voy a mencionar", señaló Millaray, afirmando que se trataba de una persona que estaba en pareja y que era 7 años mayor. Sus compañeros de programa fueron sacando conclusiones y llegaron hacia González.

Tras esto, la también hija de Gervasio contó que su madre "se transformó" al saber que andaba con una persona mayor. "Era mi compañera, era la mamá más dulce del universo y de repente le salió el ‘Chucky’ que llevaba dentro. No me dejaba hacer nada, me requisó el celular, yo lo tenía hace apenas unos meses porque era mi primer celular", señaló.

"Un día para engañarme, me dijo 'voy a hablar con él', para conocerlo, porque antes se oponía a todo (...) no lo insultó ni garabateó; le exigió que no se me apareciera nunca más en mi vida", relató.

Viera afirmó que pese a que en ese tiempo "éramos dos niños" la prohibición de su madre la complicó, ya que aparecía en TV en el programa "Música Libre", por lo que el vínculo era público.