El incómodo momento que vivió Alejandra Valle con Daniela Aránguiz en un despacho en vivo

Ayer La ex bailarina de "Mekano" fue abordada por "Intrusos" para una entrevista y se negó a hablar con la conductora. "No me estai pagando", le dijo.

Un incómodo momento fue el que vivió la conductora de "Intrusos", Alejandra Valle, el que tuvo como protagonista a la ex bailarina de "Mekano", Daniela Aránguiz.

El espacio estaba reporteando una supuesta crisis en la relación de Daniela con el futbolista Jorge Valdivia, por lo que fue hasta donde ella para obtener la información de primera fuente.

En el despacho en vivo, la ex integrante del programa juvenil de Mega se negó a hablar con la periodista, poniendo una particular condición para hacerlo.

"Yo quiero hablar con la Claudia (Schmitd) o con la Mari (Sotomayor), o con el Guagüito (Michael Roldán). No me estai pagando", señaló la esposa del "Mago".

Valle le respondió y le dijo que "yo no le estoy pagando. No poh. Nosotros no pagamos, Intrusos no paga. Ni la Claudia, ni Guagüito, ni la Mariela te van a pagar. Queremos hacerte una pregunta solamente".

"Pero a ti te pagan. Yo no hablo contigo. Con los otros sí, Michael, Claudia y Mari, les mando un besito", expresó Daniela.

Ante esa respuesta, la comunicadora dio por cerrado el móvil al entender que la entrevistada no quería hablar con ella por algún motivo. "Yo quiero decir solamente que yo estoy cumpliendo órdenes de arriba, y no tenía ningún problema en que Claudia, Mariela o Michael pudiesen preguntar", acotó.