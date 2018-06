El duro round de Antonella Ríos y una seguidora sobre su rol de madre al subir una foto con su pololo

La actriz Antonella Ríos ha sido el blanco de las críticas luego de contar que tenía una relación amorosa con el modelo Javier Muñoz, 21 años menor que ella.

Desde entonces ha compartido fotos con él en Instagram, bloqueado algunos comentarios de sus publicaciones y también ha hecho frente a quienes la critican.

Fue el caso de su última fotografía, donde aparece con su "pinche" en el gimnasio donde se conocieron. La imagen generó comentarios que incluso ella respondió para defenderse.

"Entrenar motivados y con un objetivo claro es lo importante y claro cuidarse en la alimentación para mantenerse sanos y fuertes ... cuando uno está con alguien las escapadas a comer son más frecuentes de lo normal. Soltero uno está mucho más atento, ¿cierto?", escribió junto a la foto.

Pero, más allá del entrenamiento y las mancuernas, uno de los comentarios que más sacó ronchas fue el de una usuaria:

La misma locutora radial no pudo dejarlo pasar y le dijo,A los niños no se les expone a las víboras".

Por supuesto que otras seguidoras intervinieron, en donde la mayoría criticó a la usuaria, "o sea por que no expone a sus niños en redes sociales es mala madre bien, paaaabre de mente".

La misma seguidora que ecribió el comentario intentó defenderse, ", lo eres, y no x q te digan algo así taches a todas de víboras".

Antonella no dio pie atrás, "(...) además por no ponerlos en Instagram no los quiero (...)(SIC)".

El comentario de la maternidad no fue el único que genero la reacción de Ríos, otro usuarios la criticó por ir al gimnasio a ir a tomarse fotos: "jajajaja prefieres una foto con las mancuernas en las manos? #nolegustaniporelprecio", le dijo la actriz.