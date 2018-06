MTV Movie Awards: Millie Bobby Brown ganó un premio y entregó potente mensaje desde su casa

La joven Millie Bobby Brown fue galardonada como la "Mejor actriz de televisión" por su rol en la serie "Stranger Things" de Netflix.

Sin embargo, quien interpreta a "Eleven" no pudo asistir a la ceremonia de los "MTV Movie Awards 2018" porque se está recuperando en su casa de una fractura de rótula.

Desde Atlanta envió un video con el premio en sus manos y entregó un potente mensaje sobre el bullying.

"Sé que hay muchos jóvenes viendo esto y también adultos por lo que seguramente les será útil este consejo que me enseñaron. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. No debería haber espacio para el bullying en este mundo, no pienso tolerarlo y tampoco deberían tolerarlo ustedes", dijo.

Y agregó que, "si necesitan un recordatorio de lo importantes que son y quieren levantarse contra el odio, mándenme un mensaje a Instagram. Mucho amor para todos", finalizó.

Bobby Brown debió bloquear su cuenta de Twitter y bloquear los comentarios de Instagram, luego que se iniciara un boicot en su contra y usaran una imagen suya para hacer memes racistas y homofóbicos.