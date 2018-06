Eduardo Vargas defendió a su esposa por las críticas de Maca Tondreau a su vestido de novia

El futbolista Eduardo Vargas defendió a su esposa, la brasileña Daniela Colett, esto luego que el vestido que usó para la boda de ambos el fin de semana pasado fuera criticado por la panelista de "Muy Buenos Días", Macarena Tondreau.

En sus historias de Instagram, el jugador del Tigres de México sacó pantallazos de una nota del portal Glamorama , la que recogió los comentarios de la rubia.

"Hay que tener mucha personalidad para criticar a los demas", señaló Vargas en una de las imágenes.

En otra foto, y con un tono más burlesco, el futbolista comparó la apariencia de su esposa con la de Tondreau con un vestido de novia.

Durante su intervención en el matinal de TVN, la comunicadora afirmó que "me pasa que el vestido lo encuentro bonito, porque ella es estupenda. Lo que se ponga le queda bien. Pero siento que no es un vestido de matrimonio. No sé".

"Como que lo encuentro un vestido de carrete, un vestido de fiesta, elegante, pero no como un vestido para ir a casarte. Y no porque esté despechugada, porque yo también me despechugué en mi matrimonio, pero le hubiera puesto algo más acá (señaló el escote). No, no me convence el vestido", agregó.

Al final, la panelista dijo que el atuendo de Colett era un "adorno navideño".