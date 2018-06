Patricia Maldonado se quedó dormida en plena entrevista en "Mucho Gusto"

17:45 La panelista del matinal no pudo aguantar el sueño mientras el panel estaba conversando con el actor Claudio Arredondo y su familia.

Un particular momento protagonizó durante esta mañana la cantante y animadora Patricia Maldonado, quien se quedó dormida en plena entrevista a unos invitados en el matinal "Mucho Gusto".

Todo ocurrió mientras el panel del programa de Mega entrevistaba al actor Claudio Arredondo, quien estaba acompañado de su hija Carolina y su madre Gabriela Medina.

En un momento se pudo ver cómo Maldonado comienza a caer rendida ante el sueño, aunque no cierra sus ojos completamente. Ante esto, la animadora Karla Constant la hizo reacionar con un "¿sí o no Paty?".

Los compañeros de la cantante comenzaron a reír, mientras que Arredondo preguntaba si estaban "muy fomes" como invitados.

"Te voy a decir la verdad, primero es la hora, me levanto a las 5 de la mañana y, segundo, estos focos que están allá arriba me dan directo y yo empiezo a sentir como que me empiezo a desvanecer", justificó Maldonado.