Pamela Díaz y su conflicto con Carola de Moras: "Jamás voy a pedirle disculpas a alguien si no lo siento"

El conflicto entre las animadoras Pamela Díaz y Carolina de Moras sigue sumando capítulos, ya que nuevamente entregaron sus descargos sobre los dichos de "La Fiera", quien comparó a la conductora del Festival de Viña del Mar con Tonka Tomicic.

En una nota de "Muy Buenos Días" de TVN, tanto Díaz como De Moras hablaron sobre lo ocurrido, y mientras una reafirmaba sus cuestionamientos, la otra decidió contraatacar.

Por la salida de Díaz del matinal "La Mañana", De Moras señaló que "es parte de la decisión de los ejecutivos, porque ellos lo decidieron, tiene que acatar y nosotros queremos construir un equipo. Y para construir equipo, tenemos que estar todos alineados en una línea".

Sobre su supuesta intervención para concretar el alejamiento de la morena del programa, la ex modelo aseguró que "yo no tengo ese estilo. Paren que me carguen que yo saco a uno y a otro. Acá yo no decido nada. Soy nadie más que una empleada de este canal. Y creo que hay que tener un poquito de racionalidad y pensar que estas son decisiones que toman el ejecutivo. Si fuera por eso, le pediría a los ejecutivos que me den estelares, programas, todo tipo de cosas que no estoy".

Díaz, en tanto, afirmó que ella tampoco hace "lobby" con los ejecutivos y justificó sus dichos sobre su ex compañera. "Cuando a mi algo me molesta, no tengo problema en decirlo. Sé cuál es mi costo, cuando tengo que hablar algo que sé que puede producir algo. Yo, en general, me hago cargo de eso, que puede ser que me echen o cuando tengo que apoyar a un compañero, también me pueden echar", afirmó.

Consultada sobre si se disculparía con Carola por su crítica, Pamela expresó que "jamás voy a pedirle disculpas a alguien si no lo siento. Para mucha gente no corresponde lo que yo dije. Y hay una consecuencia, que salí de un matinal".

De Moras, en tanto, agregó que no espera recibir ningún mensaje de la animadora en esa línea. "No, no creo que lo haga", cerró.