Daniela Nicolás y su distanciamiento con Coni Piccoli en "Rojo": "Fue un malentendido"

Un nuevo conflicto fuera de la competencia de talentos es el que se vivió en el programa "Rojo" de TVN, el que enfrentó a dos actrices que asumieron el backstage.

La titular en el puesto era Constanza Piccoli, quien está desde el inicio de la nueva temporada. Por sus vacaciones, ella tuvo que dejar su rol, por lo que fue reemplazada por Daniela Nicolás.

Según lo informado por "Intrusos", aquello reflotó una "mala onda" entre ambas, quienes eran cercanas y se conocían por su paso previo por el área dramática de Canal 13. De hecho, afirmaron que hubo un conflicto que la distanció hace unos años, ya que la rubia en algún momento creyó que un ex pololo suyo se había fijado en la otrora integrante de "Karkú", lo que no era cierto.

En conversación con LUN , Nicolás afirmó que el hecho "fue un malentendido. Yo traté de hablar con ella y explicarle... intenté pedirle perdón, pero no me quiso escuchar. Igual no la quierzo juzgar, quizás qué le dijeron de mí que no quiso escucharme. Me dijo que yo era un demonio y cada una siguió su camino nomás".

"No somos amigas, pero tampoco hay mala onda. Fue un malentendido de cabra chica y cuando nos vemos obvio que nos saludamos", expresó.

Daniela afirmó que desconoce el origen del "cahuín" que habla de una supuesta molestia de Constanza por su presencia en el programa, insistiendo con que "siempre estuvo claro que era un reemplazo" y que ella está feliz grabando una nueva teleserie.

Piccoli, en tanto, afirmó que hay "cero mala onda" con su suplente, asegurando que no le afectó su participación en el programa y que sus vacaciones estuvieron planeadas con mucha anticipación.