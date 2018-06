Khloé Kardashian se enojó con quienes dicen que hace dietas extremas para perder peso

Klhoé Kardashian alzó la voz contra todos los rumores que se refieren a su físico tras tener a su bebé True North. La empresaria escribió en redes sociales que no ha hecho dietas extremas y que tampoco ha perdido peso tan rápido como se dice.

"Realmente no me gusta cuando las personas dicen que he perdido gran cantidad de peso en un corto tiempo o cuando cuentan que estoy haciendo estas ridículas dietas. Realmente creo que están formando un tono erróneo. Creo en cambiar estilos de vida cuando se trata de mi comida", advirtió.

Luego, en otro post añadió que "la dieta es genial, pero por lo general no entrega resultados a largo plazo. También creo que el ejercicio es increíblemente saludable y que cada uno debe hacerlo según su propio tipo de vida. No existe una forma en específica cuando se trata de salud y cuidado personal", añadió.

Por último, la estrella del clan Kardashian entregó un mensaje de aliento a todos sus seguidores, "¡No te des por vencido!, todos los días es una nueva oportunidad para encontrar tu propio ritmo".

Medios norteamericanos habían publicado que Khloé había perdido 13 kilos en pocas semanas de haber dado a luz para volver a los 58 kilos que tenía cuando quedó embarazada.