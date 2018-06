Solabarrieta por sus crisis de pánico: "El cuerpo me venía avisando, no hice caso"

Fernando Solabarrieta se perdió los relatos de los primeros encuentros de la cita mundialista debido a una licencia por estrés de 10 días.

En conversación con La Cuarta , el periodista contó que tuvo crisis de pánico y que no "escuchar" a su cuerpo le terminó por pasar la cuenta.

"El cuerpo me venía avisando, sufrí de vértigo hace años, luego un problema cervical, resfrío prolongado. No hacía caso, hasta que el doctor Humberto Guajardo me dijo ‘desenchúfate’, así que estuve sin teléfono, nada. Debía ‘chantar la moto’", relató.

Sobre las crisis de pánico, el periodista y relator deportivo de Mega dijo que no tenía idea cómo éstas se manifestaban.

"Yo pensaba que se manifestaba a través del miedo, pero en realidad es angustia, no querer hacer nada, te paralizas. Fue exceso de trabajo, estaba en cuatro o cinco partes, era mucho. Me pasaría la cuenta en algún momento", añadió.

Solabarrieta aún no sabe si dejará o no uno de sus tantos trabajos y dice que lo está conversando con su esposa Ivette Vergara. "Soy reporfiado. Lo que podría hacer en estos días es bajar un poco las cargas. Me gusta lo que hago, soy feliz en todas partes", dijo.

De todas maneras, aunque lamentó haberse perdido el relato de Portugal-España, afirmó que hay cosas positivas que sacó tras la licencia médica.

"La gente fue muy cariñosa. Hasta Schiapacasse me saludó. Las cosas malas dejan algo bueno, me sentí querido".