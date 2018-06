La profunda reflexión de Javiera Contador por la niña que llora junto a su madre en la frontera de México y EE.UU.

La actriz Javiera Contador compartió un sentido mensaje en redes sociales, sobre la separación los padres y sus hijos en los casos que se han dado a conocer en la frontera entre México y Estados Unidos.

"Cada vez que miro esta foto me dan ganas de llorar. Me siento tan impotente!! No lo puedo entender... Trump esta haciendo de este mundo un lugar horrible", escribió Contador, quien acompañó el texto junto a una fotografía que se ha vuelto viral estos días.

Se trata de la captura donde una niña llora junto a su madre mientras es revisada en la frontera de México con Estados Unidos.

"Creo q tenemos que entender que esos niños, al igual que los niños chilenos y de cualquier parte del planeta son el futuro de un mundo que queremos que sea mejor, no? Y si lo que hacemos es mostrarle este nivel de violencia y poca empatía... como hacemos para que no crezcan llenos de rabia?", agregó.

La publicación acompañada del hashtag que se ha viralizado #NoSeSeparaANiñosDeSusPadres tiene más de 2.800 "me gusta". "No faltará el que diga ¿y cuando los padres están mal o hacen daño?, aplicar criterio!) Para un mundo mejor", finalizó.

El fotógrafo de Getty Image Jhon Moore fue quien capturó la fotografía y contó a CNN que cuando la mujer llegó a Estados Unidos, agentes fronterizos la inspeccionarion antes de enviarla a un centro de procesamiento para inmigrantes, momento en que pidieron dejar a la niña en el suelo y que fue captado por el gráfico.